ราคาทองคำครั้งที่ 7 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 55,500 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่ 7 เมื่อเวลา 13.10 น.ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองแท่งรับซื้อบาทละ 54,600.00 บาท ขายออกบาทละ 54,700.00 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 53,514.80 บาท ขายออกบาทละ 55,500.00 บาท