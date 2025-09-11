ทภ.2 สรุปสถานการณ์ชายแดน พบทหารกัมพูชายังละเมิดข้อตกลงหยุดยิง -พบทุ่นระเบิด 4 ลูก

เพจกองทัพบก ทันกระแส โพสต์ระบุว่ กองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ 10 ก.ย. 68 เวลา 14.00 น.
• ทหารกัมพูชายังละเมิดข้อตกลงหยุดยิง
• ตรวจพบทุ่นระเบิดไม่ทราบชนิด (คล้าย MD82B) จำนวน 4 ลูก ช่องติ๊กเบ๊าะ ทิศตะวันตกปราสาทตาควาย และคาดว่ามีอีก 1 ลูก ในพื้นที่ใกล้เคียง
• ทั้ง 2 ฝ่ายวางกำลังตามแนว ไทยจัดกำลังพลประจำจุดเฝ้าตรวจ
#ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาด #TruthFromThailand #กองทัพบกทันกระแส
