เขตบางเขนตรวจสอบเหตุสารเคมีรั่วไหล ซ.รามอินทรา 8 พบเป็นสารเคมีไม่อันตราย -ไม่มีผลกระทบต่อ ปชช.

สำนักงานเขตบางเขน พร้อมผู้เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบเหตุสารเคมีรั่วไหล (ชนิดแอมโมเนีย) ซอยรามอินทรา 8 เขตลาดพร้าว ซึ่งมีพื้นที่ติดกับชุมชน วัด โรงเรียน ในพื้นที่เขตบางเขน โดยเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568 เวลา 22.30 น. ศูนย์วิทยุพระราม 199 ได้รับแจ้งเหตุสารเคมีรั่วไหล (ชนิดแอมโมเนีย) ภายในซอยรามอินทรา 8 ตรวจสอบพบว่าเป็นโรงน้ำแข็งขนาดใหญ่ ในพื้นที่เขตลาดพร้าวติดกับพื้นที่เขตบางเขน มีการรั่วไหลของสารแอมโมเนีย เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่โดยรอบอย่างปลอดภัย และสามารถปิดวาล์วควบคุมสารแอมโมเนียได้สำเร็จ และไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว
ทั้งนี้ฝ่ายปกครอง พร้อมศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน สำนักอนามัย เข้าตรวจสอบสารเคมีในที่เกิดเหตุแล้ว พบค่าความเข้มข้น แอมโมเนียในบรรยากาศเป็น 2 บริเวณรอบๆไม่เกินค่ามาตรฐาน (30 PPM) เป็นสารเคมีที่ไม่อันตราย และไม่มีผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนบริเวณใกล้เคียง ประชาชนสามารถพักอาศัยได้ตามปกติ และได้แนะนำให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวสังเกตอาการ หากมีอาการระคายเคืองทางเดินหายใจหรือทางผิวหนัง ให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วน
ในส่วนของการตรวจสอบและให้คำแนะนำกับโรงน้ำแข็ง ในด้านมาตรการป้องกันสาธารณภัยต่างๆ สำนักงานเขตลาดพร้าวในฐานะพื้นที่รับผิดชอบ จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป