ผู้ว่า รฟท.เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ พร้อมหารือความร่วมมือเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟ

วานนี้ (10 ก.ย.) นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) พร้อมคณะผู้บริหารการรถไฟฯ เข้าเยี่ยมคารวะ นางสาวลดา ภู่มาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ในโอกาสที่นำคณะฯ เดินทางเข้าร่วมการประชุม ASEAN Railway CEO’s Conference (ARCEO’s) ครั้งที่ 45 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
นายวีริศ เปิดเผยว่า ได้หารือถึงความร่วมมือด้านการคมนาคมขนส่งทางราง โดยเฉพาะความก้าวหน้าของโครงการเชื่อมโยงทางรถไฟระหว่างไทย – มาเลเซีย ในด้านการขนส่งสินค้าในโครงการ ASEAN Express เส้นทางการขนส่งสินค้าจากประเทศจีน ผ่าน สปป.ลาว เข้าสู่ประเทศไทย และเชื่อมต่อไปยังประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงในด้านการให้บริการรถโดยสารระหว่างประเทศ เส้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – สถานี Butterworth ประเทศมาเลเซีย เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างสองประเทศอย่างไร้รอยต่อ ถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาระบบรางในภูมิภาคอาเซียน
นายวีริศ กล่าวด้วยว่า การหารือร่วมกับเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้แสวงหาความร่วมมือจากสถานทูตไทยในมาเลเซีย และกระทรวงการต่างประเทศ ในการเร่งสร้างความเข้าใจ ขจัดปัญหาอุปสรรค และผลักดันความร่วมมือด้านระบบรางไปสู่ระดับภูมิภาค เสริมสร้างบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางคมนาคมทางรางของอาเซียน ซึ่งจะช่วยยกระดับเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์ระหว่างไทย–มาเลเซีย ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในอนาคต