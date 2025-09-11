ปภ.ส่ง Cell Broadcast แจ้งเตือนระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น 3 อำเภอ จ.ชัยนาท ให้ยกของขึ้นที่สูง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และจังหวัดชัยนาท ได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำเจ้าพระยา พบว่าระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่จ.ชัยนาท มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่11ก.ย.68 เป็นต้นไป โดยระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมอีกประมาณ0.35ม. ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมแม่น้ำและที่ลุ่มต่ำ อ.เมืองฯ(ต.ธรรมามูล/หาดท่าเสา/เขาท่าพระ/ท่าชัย/บ้านกล้วย/ชัยนาท) อ.มโนรมย์(ต.ท่าฉนวน/ศิลาดาน/วัดโคก/คุ้งสำเภา) อ.วัดสิงห์(ต.มะขามเฒ่า/วัดสิงห์)ให้ผู้ที่อาศัยอยู่พื้นที่เสี่ยงข้างต้น ยกของขึ้นที่สูง ดูแลกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
ปภ.จึงได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน Cell Broadcast แจ้งเตือนระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น
ต.ธรรมามูล ต.หาดท่าเสา ต.เขาท่าพระ ต.ท่าชัย ต.บ้านกล้วย ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
ต.ท่าฉนวน ต.ศิลาดาน ต.วัดโคก ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
ต.มะขามเฒ่า ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
ทั้งนี้ สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” เพิ่มเพื่อนที่ Line ID @1784DDPM หรือโทรสายด่วนนิรภัย (ปภ.) 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง