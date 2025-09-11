xs
ราคาทองคำครั้งที่ 5 ลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 55,400 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่ 4 เมื่อเวลา 12.54 น. ปรับลง 50 บาท โดยทองแท่งรับซื้อบาทละ 54,500.00 บาท ขายออกบาทละ 54,600.00 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 53,408.68 บาท ขายออกบาทละ 55,400.00 บาท