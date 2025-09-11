ผบ.ร.23 พัน.1 เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวเหยียบทุ่นระเบิดพื้นที่ปราสาทตาควาย

พ.ท.ศรายุทธ มาลาสาย ผบ.ร.23 พัน.1 พร้อมนายทหารฝ่ายอำนวยการฯ และชุดช่างของหน่วย เดินทางเข้าเยี่ยมติดตามให้กำลังใจ มอบสิ่งของบำรุงขวัญ แก่ครอบครัว พลฯ อดิศร ป้อมกลาง ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เหยียบทุ่นระเบิด ในพื้นที่ปราสาทตาควาย จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 27 ส.ค.68 ที่ผ่านมา
โดยได้ร่วมประชุมกับผู้นำชุมชน หารือแนวทางการสนับสนุนช่วยเหลือ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้กับครอบครัว “แบบบูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วน” ณ บ้านบุไท ต.ทุ่งสว่าง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจตอบแทนกำลังพลและครอบครัว ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติด้วยความเสียสละ จนทำให้ได้รับบาดเจ็บในครั้งนี้ โดยจัดให้มีการร่วม “ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านในครั้งนี้” เป็นภารกิจเร่งด่วนต่อไป