ราคาทองคำครั้งที่ 4 ลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 55,450 บาท

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่ 4 เมื่อเวลา 11.40 น. ปรับลง 50 บาท โดยทองแท่งรับซื้อบาทละ 54,550.00 บาท ขายออกบาทละ 54,650.00 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 53,454.16 บาท ขายออกบาทละ 55,450.00 บาท