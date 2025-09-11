'ทนายเชาว์’ซัด‘ทักษิณ’ทักษิณโกงจนติดคุก ติดคุกแล้วยังโกง จวกคนยกเป็น‘วีรบุรุษ’ตรรกะวิบัติ

นายเชาว์ มีขวด อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก Chao Meekhuad ระบุว่า ทักษิณโกงจนติดคุก ติดคุกแล้วยังโกง
นี่คือตลกร้ายประเทศไทยที่บรรดาลิ่วล้อและคนในครอบครัว ทักษิณ ชินวัตร พากันออกมาอวยนักโทษเด็ดขาด ที่จัดฉาก “ป่วยทิพย์” ใช้เตียงโรงพยาบาลตำรวจแทนห้องขังนาน 181 วัน จนศาลฎีกาฯ ต้องสั่งกลับไปชดใช้โทษจำคุก 1 ปี ให้เป็นไปตามพระบรมราชโองการ
แต่แทนที่จะสำนึกผิดและยอมรับความจริง กลับสร้างกระแสยกย่องว่าเป็น “วีรบุรุษ” ราวกับว่าการโกง การหนี และการบิดเบือนโทษ กลายเป็นเกียรติประวัติ เป็นบันไดไต่ขึ้นสู่การเป็นฮีโร่ทางการเมือง ทั้งที่ในความเป็นจริงมันคือ “ตราบาป” ที่บ่อนทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายและศรัทธาของสังคมไทย
ยิ่งสังคมไทยยอมรับตรรกะแบบนี้มากเท่าไร ก็ยิ่งทำให้ความถูกผิดไร้ค่า วันหนึ่งลูกหลานของเราจะเรียนรู้ว่า โกงได้ หนีได้ จัดฉากได้ จำนนจนติดคุกและสุดท้ายยังมีคนปรบมือให้
“ตรรกะวิบัติที่เรียกคนโกงเป็น “ฮีโร่” คือหลุมศพของหลักนิติรัฐ ถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนั้นเราจะกลายเป็น “ประเทศสารพัดโกง” ที่วีรบุรุษคือคนผิด และผู้แพ้ตัวจริงคือประชาชนทั้งแผ่นดิน”