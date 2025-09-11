'ดร.เสรี'ซัดพวกอวย'ทักษิณ'พูดกันไปได้ ไม่อายปาก เข้าคุกอย่างสง่างาม

ดร.เสรี วงษ์มณฑา นักวิชาการด้านการตลาดและการสื่อสาร โพสต์เฟซบุ๊กว่า พูดกันไปได้ ไม่อายปาก เข้าคุกอย่างสง่างาม (สง่ายังไง)
สุภาพบุรุษประชาธิปไตย (นายใหญ่ที่เป็นเผด็จการ)
เคารพกระบวนการยุติธรรม (หนีไปเกือบ 20 ปี) เมื่อกลับมายังสร้างขบวนการย่ำยีกระบวนการยุติธรรมของไทยจนป่นปี้
เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่ยอมติดคุก (ในประเทศไทยก็ไม่ใช่คนแรก และถ้ามองไปทั่วโลกก็ไม่ใช่คนแรกอีกเช่นกัน)
สงสารท่าน ทำอะไรให้ประเทศไทยมากมาย ทำไมการเมืองจึงโหดร้าย มาทำกับท่านแบบนี้ได้ยังไง (ที่ทำมากมายนั้น ทำดีหรือทำเลว)
เลียกันไม่เลิก ไม่มีความละอายที่พูดสวนความจริง
วิญญาณขี้ข้ามันเข้มแข็งจริงๆนะ ยิ่งพูดยิ่งทำให้เห็นว่าศีลเป็นเช่นไร ต่ำตมแค่ไหน.