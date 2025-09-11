กกล.สุรศักดิ์มนตรี จับกุม 2 ผู้ต้องหา พร้อมตรวจยึดของกลางยาบ้า 398,000 เม็ด

กองบังคับการควบคุมที่ 1 [ร.3] กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดย กองร้อยทหารราบ กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าว ว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติด จึงได้จัดกำลังพล ลาดตระเวน/เฝ้าตรวจ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง พื้นที่ อ.ธาตุพนม - อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม กระทั่งเวลา 0120 ตรวจพบรถยนต์ (เก๋ง) ต้องสงสัย จึงได้ติดตามรถยนต์คันดังกล่าว และแสดงตัวเพื่อขอตรวจค้น
แต่รถยนต์คันดังกล่าวได้ทำการหลบหนี เจ้าหน้าที่จึงได้ไล่ติดตาม จนถึงบริเวณหน้ารีสอร์ท ต.หนองย่างชิ้น อ.เรณูนคร จ.นครพนม รถคันดังกล่าวได้เสียหลักลงข้างทาง จึงเข้าตรวจค้น พบของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท 1 จำนวน 398,000 เม็ด และ ผู้ต้องหา จำนวน 2 ราย ปัจจุบันได้นำผู้ต้องหาพร้อมของกลางมาควบคุมไว้ที่ กองบังคับการกองร้อยทหารราบ กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป