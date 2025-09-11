"อดีต ส.ว.สมชาย"ถาม รมว.ยธ.เหตุใดมีการปรับพื้นที่เขตเรือนจำคลองเปรมเพิ่มใหม่เข้าไปในทัณฑสถาน รพ.ราชทัณฑ์

นายสมชาย แสวงการ อดีตสมาชิกวุฒิสภา โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ท่านรัฐมนตรีว่ากระทรวงยุติธรรม อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ช่วยอธิบายให้ชัดเจน กระจ่างแจ้ง แก้ความสงสัยให้สังคมได้รับทราบด่วนครับ
เหตุใดจึงต้องมีการปรับพื้นที่เขตเรือนจำคลองเปรมเพิ่มใหม่เข้าไปในพื้นที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ในวันที่5กย2568
และศาลฎีกาอ่านคำสั่งบังคับคดีชั้น14วันที่9กย2568
เรื่องนี้เป็นมาอย่างไร เหตุผลใด เกี่ยวข้องกับการคุมตัวนักโทษVVIP อย่างไร
รอฟังคำชี้แจงครับ #คดีชั้น14 #อำนาจราชทัณฑ์
ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดอาณาเขตเรือนจำกลางคลองเปรม https://ratchakitcha.soc.go.th/.pdf
ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดอาณาเขตทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/85564.pdf