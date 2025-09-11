xs
ราคาทองคำครั้งที่ 3 ลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 55,500 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่ 3 เมื่อเวลา 10.31 น.ปรับลง 50 บาท โดยทองแท่งรับซื้อบาทละ 54,600.00 บาท ขายออกบาทละ 54,700.00 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 53,514.80 บาท ขายออกบาทละ 55,500.00 บาท