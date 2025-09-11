xs
หุ้นไทยเปิดตลาดบวก 6.11 จุด มูลค่าการซื้อขาย 2,940.72 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยภาคเช้าอยู่ที่ระดับ 1,284.16 จุด ปรับขึ้น 6.11 จุด หรือ 0.48% มูลค่าการซื้อขาย 2,940.72 ล้านบาท 