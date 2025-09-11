"เทพไท"วิเคราะห์"ทักษิณ"ยังได้ลดโทษเหลือ 1 ปีหรือไม่

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ทักษิณ ยังได้ลดโทษเหลือ1ปีหรือไม่
ถ้าใครได้อ่านคำวินิจฉัยของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในคดีชั้น 14 ของนายทักษิณ ชินวัตร ซึ่งศาลได้มีคำสั่งให้นายทักษิณกลับไปจำคุกใหม่ เพราะที่ผ่านมาเปรียบเสมือนนายทักษิณไม่ถูกจำคุกเลย นั่นหมายความว่า ยังไม่ได้เข้าเรือนจำแม้แต่วันเดียว จะต้องนำตัวนายทักษิณเข้าเรือนจำใหม่ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
เราจึงเห็นภาพของนายทักษิณที่เจ้าหน้าที่เรือนจำ กรมราชทัณฑ์ได้นำตัวนายทักษิณไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ และต่อมาได้ย้ายไปอยู่ที่เรือนจำกลางคลองเปรม ได้เห็นภาพนายทักษิณใส่ชุดนักโทษ ทำประวัตินักโทษ กักโรคตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการถูกคุมขังในฐานะนักโทษอย่างแท้จริง
แต่ปัญหาที่ตามมาคือ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับพระบรมราชโองการ พระราชทานอภัยลดโทษ ที่นายทักษิณได้ยื่นขอพระราชทานไป หลักการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษหรือขอพระราชทานอภัยลดโทษ จะต้องเป็นนักโทษเด็ดขาด และกำลังถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำ การที่นายทักษิณยังไม่ถูกคุมขังในเรือนจำเลย จะทำให้การขอพระราชทานอภัยโทษครั้งที่ผ่านมามีความถูกต้องสมบูรณ์ หรือเป็นโมฆะหรือไม่ นายทักษิณจะต้องขอพระราชทานอภัยโทษใหม่อีกหรือไม่ เพราะที่ผ่านมาเมื่อยังไม่มีการถูกคุมขังในเรือนจำ และไม่อยู่ในฐานะที่เป็นนักโทษในเรือนจำ ก็ไม่มีสิทธิ์จะขอพระราชทานอภัยโทษได้
จึงเห็นว่านายทักษิณ ถ้าต้องการที่จะขอพระราชทานอภัยโทษ ก็ต้องทำหนังสือขอพระราชทานอภัยโทษใหม่ ในขณะนี้นายทักษิณยังคงเป็นนักโทษที่มีโทษถูกคุมขัง8ปี ตามคำตัดสินของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไม่ใช่1ปีตามที่ได้รับพระราชทานอภัยลดโทษ
อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบความถูกต้องในเรื่องนี้ ว่าการขอพระราชทานอภัยโทษครั้งแรก ขาดคุณสมบัติเป็นโมฆะหรือไม่ และจะต้องมีการขอพระราชทานอภัยโทษใหม่อีกหรือไม่ ซึ่งอยากจะให้ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงในความถูกต้อง เพื่อเป็นบรรทัดฐานต่อสาธารณชนด้วย