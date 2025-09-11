xs
xsm
sm
md
lg

เปิดตลาดทองคำร่วง 100 บาท รูปพรรณขายออก 55,600 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.04 น.ปรับลง 100 บาท โดยทองแท่งรับซื้อบาทละ 54,700.00 บาท ขายออกบาทละ 54,800.00 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 53,605.76 บาท ขายออกบาทละ 55,600.00 บาท