ชวน ปชช.ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.8 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครบ 100 ปี

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ วัดสุทัศนเทพวราราม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครบ 100 ปี วันที่ 20 กันยายน 2568 เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
มีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น
- นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ถ่ายทอดพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ
- การแสดงเฉลิมพระเกียรติ และการสาธิตมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรม
- นิทรรศการสวนแสงอันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา
- กิจกรรม Night Museum ณ พิพิธภัณฑ์ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทวมหาเถร)
- กิจกรรมนพปูชนีย์ และการประกวดโต๊ะหมู่บูชา “หมู่ ๙”
- ร้านค้าจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ พร้อมการประดับไฟอย่างสวยงามทั่วบริเวณวัด
ประชาชนร่วมกิจกรรมได้ที่วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กทม. 20 - 27 กันยายน 2568