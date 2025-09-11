อุทยานฯ แหลมสนพบเต่าตนุป่วย เร่งช่วยเหลือส่งศูนย์วิจัยฯ

นางสาววิมลมาศ นุ้ยภักดี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแหลมสน เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแหลมสนได้พบเต่าตนุเพศเมียขนาดใหญ่มีชีวิตแต่ป่วยและอ่อนแรง บริเวณท่าเรือบ้านท่ายาง จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีขนาดลำตัวยาว 78 ซม. รอบตัว 70 ซม. ซึ่งโดยปกติเต่าตนุจะเป็นสัตว์ทะเลหายากที่มักพบในพื้นที่ทะเลน้ำลึก การพบเต่าตนุในสภาพป่วยและอ่อนแรงบริเวณใกล้ชายฝั่งจึงเป็นเรื่องที่ไม่ปกติ
เจ้าหน้าที่จึงได้เร่งให้การช่วยเหลือและนำส่งเต่าตัวดังกล่าวไปยังศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เพื่อให้สัตวแพทย์ทำการรักษาและฟื้นฟูต่อไป การช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีครั้งนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้แก่สัตว์ทะเลหายากชนิดนี้ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ กล่าวทิ้งท้าย.