"ขัตติยา"ถาม ปชน.คำวินิจฉัยศาล รธน.ส่งผลกระทบต่อ MOA ระหว่างทั้งสองพรรคหรือไม่

นางสาวขัตติยา สวัสดิผล รองโฆษกพรรคเพื่อไทย โพสต์ x ระบุว่า “MOA ระหว่าง ‘พรรคประชาชน’ กับ ‘ภูมิใจไทย’ ระบุชัดว่าจะผลักดันการแก้รัฐธรรมนูญ เพื่อให้มีการยกร่างฉบับใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้ง
แต่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้ ได้ปิดทางไม่ให้มี ส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้ง โดยระบุว่า รัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรง
คำถามคือ คำวินิจฉัยนี้จะส่งผลกระทบต่อ MOA ระหว่างทั้งสองพรรคหรือไม่ พรรคประชาชนได้เตรียมรับมือกับสถานการณ์นี้ไว้อย่างไร และจะเดินต่อเช่นไร ในเมื่อได้ลงนามไปแล้ว และยกมือโหวตให้นายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว
หากนี่ถือเป็นความไม่รอบคอบ หรือเป็นการตัดสินใจที่ไม่ประเมินผลลัพธ์อย่างรอบด้าน พรรคประชาชนจะตอบคำถามประชาชนทั้งประเทศอย่างไร ว่าที่เกิดขึ้นเป็นเพราะไม่ได้ประเมินมาก่อน หรือจริง ๆ แล้วรู้ว่าอาจเกิดขึ้นได้ แต่เลือกจะปล่อยให้เป็นไปแบบนี้
ที่สำคัญ พรรคประชาชนไม่สามารถโยนความผิดมาที่พรรคเพื่อไทยที่ไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ เพราะการยื่นดังกล่าวเกิดจากความตั้งใจที่จะสร้างความชัดเจน ลดความขัดแย้ง และป้องกันไม่ให้กระบวนการแก้รัฐธรรมนูญสะดุดล้มกลางทางเหมือนที่ผ่านมา
ปัญหาไม่ได้เกิดจากการยื่นศาลของพรรคเพื่อไทย แต่เกิดจากการตัดสินใจที่ไม่รอบคอบของพรรคประชาชนเองหรือไม่ ประชาชนทั้งประเทศจะเป็นผู้ตัดสิน“