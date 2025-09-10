"สมชัย"เผยตีความมติศาล รธน.สรุป สสร.เป็นหมันไม่ใช่แท้ง- MOA 5 ข้อ ขึ้นสวรรค์ไปแล้ว 2 ข้อ

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ตีความให้ยุ่งเข้าไว้
มติศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ 10 กันยายน 2568
1. รัฐสภาริเริ่มจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับได้ แต่ต้องทำเอง ให้ประชาชนมาเป็นผู้ร่างไม่ได้ (ห้ามมี สสร.)
2. ก่อนทำใหม่ทั้งฉบับ ให้ทำประชามติครั้งที่ 1 ก่อนยกร่าง ให้ทำประชามติครั้งที่ 2 เพื่อถามวิธีการและเนื้อหาสำคัญ และครั้งที่ 3 เมื่อทำเสร็จ เท่ากับมีทำ 3 ครั้ง โดยรวมครั้งที่ 1 และ 2 ถามพร้อมกันได้
สรุป สสร. เป็นหมัน ไม่ใช่แท้ง เพราะยังไม่มีโอกาสปฏิสนธิ
MOA. 5 ข้อ ขึ้นสวรรค์ไปแล้ว 2 ข้อ ทำไมจบง่ายจัง