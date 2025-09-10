กทม.ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีสิงโตทำร้าย พนง.สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์

วันนี้ (10 ก.ย.) สำนักงานเขตคลองสามวา รายงานเหตุการณ์กรณีสื่อมวลชนเสนอข่าว “สิงโตทำร้ายพนักงานสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์” โดยทราบว่า ผู้ประสบเหตุเป็นพนักงานชาย อายุ 58 ปี ปฏิบัติงานดูแลสัตว์ดุร้ายมากว่า 30 ปี ถูกสิงโตทำร้ายขณะลงจากรถเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ภายหลังเหตุการณ์ ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา พร้อมผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบตามอำนาจ พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพื่อควบคุมด้านสุขลักษณะ คุ้มครองสุขภาพอนามัย ป้องกันโรคสัตว์สู่คน และตรวจสอบมาตรการด้านความปลอดภัย ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบและเก็บข้อมูล เพื่อใช้ในการสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์
เบื้องต้น ได้เน้นย้ำให้ทางซาฟารีเวิลด์ ทบทวนและเข้มงวดมาตรการความปลอดภัย ทั้งสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เข้าชม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์อันตรายหรือเหตุไม่พึงประสงค์ในอนาคต