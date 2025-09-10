xs
“บก.ลายจุด”โพสต์ถามใครช่วยให้เหตุผลหน่อยทำไม ปชช.ถึงห้ามเลือก สสร.

นายสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ บก.ลายจุด โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ใครช่วยให้เหตุผลหน่อยว่า ทำไม ประชาชนถึงห้ามเลือก สสร เพราะก่อนหน้านี้ใน รธน 40 มีการเลือก สสร จากประชาชนได้ แล้วมีสัดส่วนของฝ่ายวิชาการจำนวนหนึ่ง