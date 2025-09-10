DSI ส่งสำนวนคดีพิเศษ“ดีคอนแทค-ดีคอนแทคพลัส”อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง

วันนี้ (10 ก.ย.) พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ส่งสำนวนคดีพิเศษที่ 52/2563 เกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “ดีคอนแทค” และ “ดีคอนแทคพลัส” ต่อสำนักงานคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด หลังพบพฤติการณ์อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง หลอกลวงประชาชน โดยแยกส่งดำเนินคดีกับผู้ต้องหาที่ 5-21
คดีดังกล่าวเริ่มจากการที่ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ร้องเรียนตั้งแต่ปี 2563 หลังพบว่ามีการโฆษณาผ่าน YouTube Facebook และเว็บไซต์ต่างๆ โดยนำชื่อและรูปของจักษุแพทย์ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต โฆษณาดังกล่าวอ้างว่าอาหารเสริมชื่อ “ดีคอนแทค” สามารถรักษาโรคตาได้ เช่น ต้อลม ต้อเนื้อ ต้อกระจก วุ้นในตาเสื่อม และเบาหวานขึ้นตา มีการโพสต์ทั้งข้อความและภาพบุคคลที่กล่าวว่ากินแล้วอาการดีขึ้น เช่น ตาแดง แสบตา ปวดตา หรือวุ้นในตาเสื่อม แต่ในความจริง “ดีคอนแทค” เป็นเพียงอาหารเสริม ไม่ใช่ยา จึงไม่สามารถรักษาโรคตาได้ตามที่โฆษณาอ้าง ผลการสอบสวนสรุปว่ามีผู้ต้องหาทั้งหมด 21 ราย แบ่งเป็นนิติบุคคล 2 ราย และบุคคลธรรมดา 19 ราย ขณะนี้ผู้ต้องหา 18 ราย การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และประมวลกฎหมายอาญา ในข้อหาการโฆษณาอันเป็นเท็จ หลอกลวงผู้บริโภค รวมถึงการผลิตและจำหน่ายอาหารปลอม
ทั้งนี้ จากกรณีเดียวกัน กรมสอบสวนคดีพิเศษได้แยกสำนวนออกเป็น 2 คดี ได้แก่ คดีพิเศษที่ 52/2563 กรณี ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ร้องเรียนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อดี-คอนแทค ดี-คอนแทค พลัส มีพฤติการณ์อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงผ่านทางเว็บไซต์ และคดีพิเศษที่ 53/2563 กรณี ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยร้องเรียนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อไซตา หรือไซตาพลัส มีพฤติการณ์อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงผ่านทางเว็บไซต์ ต่อมาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 ให้จำคุกและปรับผู้ต้องหาแล้ว
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ยืนยันจะดำเนินคดีอย่างจริงจังเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชน เตือนอย่าหลงเชื่อการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ หากประชาชนพบเบาะแสสามารถแจ้งสายด่วน DSI โทร. 1202