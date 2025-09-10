xs
หุ้นไทยปิดตลาดบวก 1.97 จุด มูลค่าซื้อขาย 42,552.94 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดที่ระดับ 1,278.05 จุด ปรับขึ้น 1.97 จุด หรือ 0.15% มูลค่าซื้อขาย 42,552.94 ล้านบาท