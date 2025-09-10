xs
'มดดำ'โพสต์ภาพคู่'ทักษิณ' พร้อมให้กำลังใจครอบครัวขออยู่ข้างๆ ตลอดไป

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



มดดำ คชาภา ตันเจริญ" พิธีกรชื่อดังโพสต์ภาพผ่านสตอรีอินสตาแกรมเป็นภาพถ่ายคู่กับ นายทักษิณ ชินวัตร พร้อมระบุว่า "ขอบอกว่ารักและเคารพ @thaksinlive ขอส่งกำลังใจและขอกอด @oak_ptt @aimpintongta @ingshin21 แน่นๆ นะ และขออยู่ข้างๆ ตลอดไป"