ราคาทองคำครั้งที่ 9 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 55,700 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่ 9 เมื่อเวลา 15.45 น. ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองแท่งรับซื้อบาทละ 54,800.00 บาท ขายออกบาทละ 54,900.00 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 53,696.72 บาท ขายออกบาทละ 55,700.00 บาท