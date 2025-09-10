“หมอธีระ”เผยงานวิจัยพบการสูบบุหรี่เพิ่มความเสี่ยงปัญหาหัวใจ-หลอดเลือด 1.57 เท่า

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า บุหรี่ไฟฟ้ากับโรคหัวใจและหลอดเลือด
ผลงานจากทีมไทยและออสเตรเลีย ทบทวนงานวิจัยทั่วโลกอย่างเป็นระบบ และวิเคราะห์อภิมาน เพื่อประเมินความสัมพันธ์ของการสูบบุหรี่ สูบบุหรี่ไฟฟ้า กับปัญหาหัวใจและหลอดเลือด
เผยแพร่ในวารสาร Tobacco Induced Diseases เดือนกันยายน 2025
การสูบบุหรี่นั้นสัมพันธ์กับปัญหาหัวใจและหลอดเลือดอย่างแน่นอน โดยทราบกันมานานแล้ว โดยในงานวิจัยนี้พบว่าเพิ่มความเสี่ยงถึง 1.57 เท่า
ในขณะที่การสูบบุหรี่ไฟฟ้านั้น ก็พบว่าทำให้เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดมากกว่าการไม่สูบบุหรี่ 1.31 เท่า
และหากสูบทั้งบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้นเป็น 1.67 เท่า
ดังนั้น ในสถานการณ์ปัจจุบันที่บุหรี่ไฟฟ้าขายกันดาษดื่น และมีเยาวชน วัยรุ่น วัยทำงาน สูบกันมาก ถือเป็นภัยคุกคามสุขภาพ ที่จำเป็นต้องควบคุมป้องกันอย่างจริงจัง
อ้างอิง
1. Electronic cigarettes and cardiovascular diseases: An updated systematic review and network meta-analysis. Tob. Induc. Dis. 2025;23(September):124. (เนื้อหา และรูปที่ 1-2)
2. Electronic Cigarette Use (Vaping) Among Adolescents: A Narrative Review of an Emerging Public Health Epidemic. Cureus 17(8): e89422. DOI 10.7759/cureus.89422. (รูปที่ 3)