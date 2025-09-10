"พิชิต"ชี้อย่ามอง"ทักษิณ"บุคคลที่เป็นโมฆะบุรุษเสมือนวีรบุรุษ มันคนละความหมายกัน

นายพิชิต ไชยมงคล แกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศ (คปท.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า โมฆะบุรุษ
หลายคนให้อภัย เห็นใจ ทักษิณ ชินวัตร ที่ตกเป็นผู้ต้องขังเด็ดขาดอีกครั้ง หลังจากครั้งแรก ทุจริตการติดคุกมาแล้วเรื่องนี้ก็แล้วแต่ความอารี ที่แต่ละคนจะมอบให้ทักษิณ ชินวัตร
สำคัญคือ
1.ทักษิณ ทุจริตคอร์รัปชั่น
2.ทักษิณ หนีคดี 17 ปี
3.ทักษิณ กลับมา รับผิด สำนึกผิด
4.ทักษิณ ได้อภัยลดโทษจากคุก 8 ปีเหลือ 1 ปี
5.ทักษิณ ไม่ติดคุกเลยอ้างป่วยทิพย์
6.สุดท้าย ศาลสั่งให้กลับไปติดคุกใหม่เพราะประชาชนไม่ยอม
สำคัญคือ ประชาชนรู้ทันและไม่ยอมให้มีการทำลายกระบวนการยุติธรรม ทักษิณ จึงเข้าสู่กระบวนการบังคับโทษอีกครั้ง ไม่ใช่ ทักษิณ ยอมเข้าเอง
พฤติกรรมของ ทักษิณ ชินวัตร ทุกท่านย่อมทราบว่าเป็นอย่างไรหลังจากออกจากโรงพยาบาลตำรวจ
อย่างที่บอกตอนต้น ความอารี ของแต่ละท่านที่มอบให้ ทักษิณ นั้นย่อมดีเสมอต่อผู้ให้ผู้รับ แต่อย่ามองบุคคลที่เป็นโมฆะบุรุษ เสมือนวีรบุรุษ เลย มันคนละความหมายกัน