"เทพไท"ขอบคุณ"ทักษิณ"ไม่หนียอมรับชะตากรรมเข้าเรือนจำ

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ขอบคุณทักษิณ ที่ยอมเข้าเรือนจำ
เมื่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ได้อ่านคำสั่งให้นายทักษิณ ชินวัตร ไปรับโทษจำคุกใหม่อีก1ปี เพราะถือว่ายังไม่ได้ปฏิบัติตามหมายสั่ง หรือหมายขังของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จึงต้องไปเริ่มต้นคุมขังใหม่ ซึ่งนายทักษิณก็ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลฎีกาฯ ได้เดินทางไปเข้าสู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯเหมือนกับนักโทษทั่วไป แม้ว่าในช่วงค่ำจะมีการเปลี่ยนแปลงเรือนจำจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพไปเป็นเรือนจำคลองเปรมก็ตาม นายทักษิณได้ปฏิบัติตัวเหมือนกับนักโทษทั่วไป คือการใส่ชุดของนักโทษที่อยู่ในเรือนจำ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของนายทักษิณที่ปฏิบัติตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์
ถ้าหากว่านายทักษิณได้ปฏิบัติแบบนี้มาตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ที่นายทักษิณกลับประเทศไทย ยอมเข้าเรือนจำ มีการปฎิบัติโดยการทำประวัติ พิมพ์ลายนิ้วมือ เปลี่ยนชุดนักโทษ กักโรค ซึ่งเป็นระเบียบโดยทั่วไป ที่นักโทษจะต้องปฏิบัติ จะไม่มีปัญหาอะไรเลย แต่ที่ผ่านมานายทักษิณไม่ได้ทำเช่นนั้น ใช้ความเป็นนักโทษวีไอพี หรือที่เรียกกันว่านักโทษเทวดา ไม่ยอมเข้าเรือนจำแม้แต่วันเดียว ไปพักอยู่ที่ชั้น 14 โรงพยาบาลตำรวจเป็นเวลา 6 เดือน เมื่อครบกำหนดการพักโทษก็ใช้สิทธิ์พักโทษทันที
การที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มีคำวินิจฉัยหรือมีคำสั่งให้นายทักษิณไปติดคุกใหม่ตามหมายของศาล ถือว่าเป็นการดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมของประเทศไทย มิฉะนั้นกระบวนการยุติธรรมของไทยก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ และจะทำให้ทุกฝ่ายขาดความเชื่อมั่น ต้องขอขอบคุณนายทักษิณที่ไม่หนี ยอมรับชะตากรรมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยสมบูรณ์ เป็นไปตามที่ผมได้ฟันธง หรือวิเคราะห์ หรือยืนยันมาก่อนหน้านี้แล้วว่า ในคดีนี้นายทักษิณไม่หนีแน่นอน และพร้อมที่จะรับชะตากรรม หรือรับสภาพคำสั่งของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และผมยังวิเคราะห์ว่าคดีของ2พ่อลูก คือของนายทักษิณและนางสาวแพทองธาร ใน3คดี จะรอดเพียง1คดี ไม่รอด2คดี แต่สุดท้ายก็เป็นไปตามที่ผมได้วิเคราะห์ เป็นการยืนยันคำวิเคราะห์ของผมว่า นายทักษิณไม่หนีคดีชั้น 14 อย่างแน่นอน และวันนี้ก็ไม่หนีจริงๆ ได้ยอมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว
ขอขอบคุณที่ทำให้คำวิเคราะห์ผมไม่ผิดพลาด แต่ขอให้นายทักษิณได้ใช้สิทธิ์ในระหว่างอยู่เรือนจำเหมือนกับนักโทษทั่วไป ในฐานะที่เคยเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำมาก่อน ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมราชทัณฑ์อย่างเคร่งครัด อยากให้นายทักษิณได้เข้าใจและทำใจว่า เมื่อได้มีสถานะความเป็นผู้ต้องขังหรือความเป็นนักโทษ ก็ต้องยอมรับระเบียบแต่ข้อปฏิบัติของเรือนจำและกรมราชทัณฑ์อย่างปฏิเสธไม่ได้ และเชื่อว่าการถูกคุมขังในเรือนจำคงจะใช้เวลาไม่นาน ก็สามารถได้รับการลดหย่อนโทษ ใช้สิทธิ์ตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์เหมือนกับนักโทษทั่วไป ส่วนจะได้สิทธิ์อะไรบ้าง ก็เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะดำเนินการ
เชื่อว่าคงไม่มีใครช่วยเหลือ หรือให้ความเป็นอภิสิทธิ์ชนกับนักโทษอย่างนายทักษิณมากกว่านักโทษทั่วไป เพราะคำวินิจฉัยของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในครั้งนี้ น่าจะเป็นบทเรียนและบรรทัดฐานให้กับ ทุกคนในสังคมไทย