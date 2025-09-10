"ศุภจี" เข้าพรรคภูมิใจไทย เตรียมเปิดตัวพร้อม "นายกฯ อนุทิน"

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ในฐานะว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เดินทางเข้าที่ทำการพรรคภูมิใจ เวลา 13.20 น. เพื่อหารือกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี โดยนางศุภจี สวมชุดสูทสีน้ำเงิน ก้าวเข้าพรรคภูมิใจไทย ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว ได้แต่ยิ้มทักทายพร้อมกับไหว้กลุ่มสื่อที่เข้ามารุมถ่ายภาพ ก่อนจะเข้าหารือด้านบนที่ทำการพรรค
ขณะที่ในช่วงบ่ายของวันนี้ นายอนุทิน จะเดินทางเข้าพรรคภูมิใจไทย พร้อมเปิดตัวว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ใน ครม.อนุทิน 1
ทั้งนี้ นางศุภจี ถือเป็นหนึ่งในคณะรัฐมนตรีที่ถูกจับตามอง ในฐานะโควตาคนนอกที่มีโพรไฟล์ดี และประสบการณ์ทางด้านการศึกษา การทำงาน และมุมมองทางเศรษฐกิจที่โดดเด่น