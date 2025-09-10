"ทักษิณ"นอนคลองเปรมคืนแรกหลับได้ ทานอาหารได้ ไม่ร้องขออะไรเป็นพิเศษ

รายงานข่าวจากกรมราชทัณฑ์ ระบุว่า นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่อยู่ระหว่างการกักโรคโควิด-19 ระยะเวลา 5 วัน ภายในเรือนจำกลางคลองเปรม โดยอาการนอนห้องกักโรคคืนแรก พบว่า คืนวานนี้ (9 ก.ย.68 ) นายทักษิณ สามารถนอนหลับได้ ปรับตัวได้เป็นอย่างดี ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เรือนจำ
ส่วนการรับประทานอาหาร สามารถรับประทานอาหารได้ครบ ยังไม่ได้มีการร้องขอสิ่งใดเป็นพิเศษ
ส่วนเรื่องกระบวนการแรกรับผู้ต้องขังเข้าใหม่ แม้ว่าจะเป็นการย้ายการคุมขังออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร มายังเรือนจำกลางคลองเปรม แต่เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามกระบวนการครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพร่างกายโรคประจำตัว การใช้ยารักษาโรค ดูเรื่องสุขภาพจิตใจ พบว่าโดยรวมเป็นไปในทิศทางที่ดี