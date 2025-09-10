เตือนเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า 7 เขตพื้นที่ กทม.

เฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร โพสต์ข้อความประกาศเตือนเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า ย่านประเวศ สวนหลวง ลาดกระบัง สะพานสูง บางนา พระโขนง และ อ.บางพลี สมุทรปราการ
เนื่องจากพบสัตว์ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้า บริเวณซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 49 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ประชาชนที่อยู่บริเวณดังกล่าวและชุมชนโดยรอบในรัศมี 5 กิโลเมตร ขอให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์จรจัดในพื้นที่โดยเด็ดขาด ได้แก่ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร, แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร, แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร, แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร, แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร, แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร, แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร, แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร, แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร, ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ทั้งนี้ สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่ 10 ออกประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2568 - 8 ตุลาคม 2568 หากถูกกัดหรือสัมผัสสัตว์สงสัยโรคพิษสุนัขบ้า ให้ล้างแผลด้วยสบู่และรีบพบแพทย์ เพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันที หากพบสุนัขหรือแมวที่เสียชีวิตหรือมีอาการเข้าข่ายต้องสงสัยโรคพิษสุนัขบ้า (กระวนกระวาย ไม่อยู่นิ่ง กัดทุกอย่างที่ขวางหน้า ตัวแข็ง น้ำลายไหล ลิ้นห้อย) โปรดโทรฯ แจ้งกลุ่มควบคุมและพักพิงสุนัข (ประเวศ) 0-2328-7460 และ 0-2328-7355