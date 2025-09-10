เนปาลเพิ่มมาตรการรักษาความสงบ ขยายเวลาเคอร์ฟิวถึงพรุ่งนี้เช้า

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ แจ้งสถานการณ์ล่าสุดสืบเนื่องจากการชุมนุมประท้วงต่อต้านการทุจริตและมาตรการห้ามใช้สื่อสังคมออนไลน์ของรัฐบาลเนปาล โดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ (Gen Z) ส่งผลให้ทางการเนปาลบังคับใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ดังนี้
1. กองทัพเนปาลได้เพิ่มมาตรการรักษาความสงบ โดยจัดกำลังตรวจเข้มตามพื้นที่สำคัญและส่งเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนในเมืองหลัก พร้อมทั้งประกาศ คำสั่งห้ามออกนอกเคหสถาน (Prohibitory Orders) จนถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 10 กันยายน 2568 และประกาศ เคอร์ฟิว (Curfew) ต่อเนื่องจนถึงเวลา 06.00 น. ของวันที่ 11 กันยายน 2568
2. ทางการเนปาลได้ขอความร่วมมือประชาชนให้อยู่ในความสงบและในที่ปลอดภัย โดยยืนยันว่าสถานการณ์กำลังค่อย ๆ กลับเข้าสู่ภาวะปกติและอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานด้านความมั่นคง
3. สถานะปัจจุบัน สนามบินนานาชาติตรีภูวัน (Tribhuvan International Airport) ปิดทำการชั่วคราวจนถึงเวลา 18.00 น. ของวันนี้ (10 กันยายน 2568) ขอให้คนไทยตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบินกับสายการบินของท่านก่อนออกเดินทาง
4. สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมมาตรการช่วยเหลือคนไทยในกรณีจำเป็น
กรณีฉุกเฉิน สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่ โทรศัพท์: +977 9818749944 หรือผ่าน Line (QR Code ตามที่แนบ) สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้คนไทยในเนปาลเพิ่มความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงพื้นที่ชุมนุม และติดตามข่าวสารจากสถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างใกล้ชิด
ก่อนหน้านี้ เนปาลได้ประกาศปิดท่าอากาศยานนานาชาติตริภูวัน (Tribhuvan International Airport - TIA) ในกรุงกาฐมาณฑุ หลังการประท้วงทวีความรุนแรงขึ้น และมีการจุดไฟเผาใกล้กับบริเวณสนามบิน ทำให้เจ้าหน้าที่ประเมินว่าไม่ปลอดภัยต่อการปฏิบัติการบิน โดยสายการบินหลายแห่งทั้งของเนปาลและต่างประเทศ เช่น Air India, IndiGo และ Thai Lion Air ได้ประกาศยกเลิกหรือเปลี่ยนเส้นทางการบินทั้งหมดที่มุ่งหน้าไปยังกรุงกาฐมาณฑุ