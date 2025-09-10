xs
ทองปรับแล้ว 5 ครั้ง [+100] รูปพรรณขายออก 55,600 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ ณ เวลา 13.55 น. มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 5 ครั้ง ปรับขึ้นสุทธิ 100 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 54,700 บาท ขายออกบาทละ 54,800 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 53,605.76 บาท ขายออกบาทละ 55,600 บาท