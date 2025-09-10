กรมอุทยานฯ ส่ง จนท.ตรวจสอบเหตุสิงโตสวนสัตว์ดังรุมขย้ำ จนท.ดับ

พ.อ.นพ.ธวัชชัย กาญจนรินทร์ อดีตอาจารย์และแพทย์ศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เปิดเผยว่า เมื่อเวลาประมาณ 11.00 น. วันนี้ เกิดเหตุสิงโตในสวนสัตว์ชื่อดังในกรุงเทพฯ ทำร้ายนายเจียน อายุ 58 ปี เจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์ขณะที่เจ้าหน้าที่เดินลงมาจากรถ
ซึ่งก่อนเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ได้ลงมาจากรถแล้วหันหลัง จากนั้นสิงโตตัวดังกล่าวอยู่ห่างออกไปประมาณ 10 เมตร ค่อยๆ เดินเข้ามาตะครุบเจ้าหน้าที่จากทางด้านหลัง ก่อนจะลากลงไปกับพื้น แล้วค่อยๆ กัดร่างของเจ้าหน้าที่
จากนั้น สิงโตอีก 3-4 ตัว ได้เข้ามารุมทำร้ายและกัดร่างเจ้าหน้าที่จนบาดเจ็บสาหัส ซึ่งขณะเกิดเหตุมีนักท่องเที่ยวกำลังเข้ามาชมอยู่ในสวนสัตว์เป็นจำนวนมากทั้งไทยและต่างชาติ คนที่เห็นเหตุการณ์พยายามช่วยเหลือด้วยการบีบแตรและตะโกนขอความช่วยเหลือ เพื่อให้สิงโตผละออกจากเจ้าหน้าที่
ล่าสุด เจ้าหน้าที่สวนสัตว์ได้เข้าให้การช่วยเหลือและนำตัวเจ้าหน้าที่ส่งโรงพยาบาล เบื้องต้นทราบว่า เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวเสียชีวิตแล้ว
มีรายงานว่า นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้สั่งการเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าและเจ้าหน้าที่อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ หรือ ไซเตส ลงพื้นที่เพื่อปิดและควบคุมพื้นที่บริเวณกรง และส่วนจัดแสดงสิงโตแล้ว