"ภูมิธรรม" เข้า มท.ปัดสั่งการเพิ่ม หวัง มท.1 คนใหม่เดินหน้าเอาที่ดินหลวงคืน

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การเดินทางเข้ากระทรวงมหาดไทยวันนี้ ไม่ได้มาสั่งงานอะไร คงรอจนถึงวันที่นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ ความเป็นรัฐมนตรีของตนจึงจะสิ้นสุด ซึ่งก็จะไม่มีการสั่งการ หรือเซ็นอะไรมากมาย ยกเว้นเรื่องสำคัญที่ยังคั่งค้างก็จะเซ็นผ่านให้
สำหรับเรื่องเขากระโดง เจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ของเขาอยู่แล้ว ซึ่งตนได้สั่งชัดเจนตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งแล้ว หลังจากตรวจสอบหลักฐานก็ต้องมีความชัดเจน เพื่อไม่ให้มีปัญหา หัวใจสำคัญคือเป็นที่หลวงชัดเจน เพราะเป็นที่ที่รัชกาลที่ 5 พระราชทานให้ เป็นข้อชัดเจนที่ไม่ต้องมีข้อสงสัย และรัชกาลที่ 6 ทรงออกกฤษฎีกา ดังนั้น ที่ดินนี้จึงเป็นที่ของหลวง ที่พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้การรถไฟแห่งประเทศไทย จากนั้น จึงมีขั้นตอนต่างๆ จนถึงขั้นออกโฉนด แผนที่การรถไฟแสดงให้เห็นชัดเจน ว่าตอนที่ออกกฤษฎีกาและออกแผนที่ฉบับแรก ชัดเจนว่าไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ มีแค่ 18 ครอบครัว ซึ่งได้จ่ายเงินชดเชยไปแล้ว ที่จึงกลับมาเป็นของหลวงทั้งหมด หลังจากนั้นถ้ามีอะไรก็ให้กระบวนการทางกฎหมายว่าไป
และเมื่อกรมที่ดินนำมาดำเนินการต่อ ก็ติดขัดอยู่แค่กระบวนการก่อนหน้านี้ อธิบดีกรมที่ดินได้มีการเซ็นยุติเรื่อง ซึ่งเมื่อดูทางกฎหมายแล้วยังมีปัญหาอยู่ เพราะศาลปกครองได้สั่ง ก็ต้องไปเคลียร์ ดังนั้นตอนที่ตนมาเคลียร์มีข้อสรุปว่าเป็นที่ดินหลวง จริงๆ เป็นอำนาจของอธิบดีที่จะสั่งให้ที่ดินเป็นของหลวงได้เลย แต่ต้องดำเนินการให้ถูกต้อง เราจึงได้ย้อนกลับ ไปเพื่อดำเนินการ เพื่อนำที่ดินหลวงคืนที่ขณะนี้เป็นแค่กระบวนการ คาดว่าวันที่ 30 กันยายน จะแล้วเสร็จ แล้วว่าไปตามกฎหมาย ส่วนที่ยังมีผู้ประท้วงเข้าใจว่าตัวเองเป็นเจ้าของที่ดิน สามารถยื่นคัดค้านได้ โดยยืนยันทั้งหมดจะเป็นไปตามกฎหมาย
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า จะฝากถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาไทยคนใหม่หรือไม่ ให้ดำเนินการต่อ และกลัวหรือไม่ว่าจะหยุดอยู่แค่นี้ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ต้องทราบก่อนว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนใหม่คือใคร มีแต่ข่าว เราจะไปฝากที่เป็นข่าวได้อย่างไร เมื่อผู้สื่อข่าวระบุว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ประกาศเองว่าจะควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายภูมิธรรม กล่าวว่า ดังนั้นท่านรู้อยู่แล้ว
"เห็นท่านบอกว่าทุกอย่างให้เป็นไปตามกระบวนการ ก็ขอให้เป็นอย่างนั้นจริงๆ ผมเชื่อว่าท่านเป็นถึงนายกรัฐมนตรี ท่านคงมีวิจารณญาณ ว่าทำอะไรก็ตามก็อยู่ในสายตาพี่น้องประชาชน ก็ขอทำให้เกิดกระบวนการยุติธรรม ให้เดินหน้าต่อไป"
นายภูมิธรรม ยังกล่าวด้วยว่า ตนเสียดายอยู่งานเดียวของกระทรวงมหาดไทย คือเรื่องปราบปรามยาเสพติด ตนคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค้างคา ที่กังวลใจอยู่ว่าเราเพิ่งเริ่มต้นทำ แต่สัมผัสได้ว่า ประชาชนรู้สึก ถ้าหากขึ้นมาจับเรื่องนี้จริงๆ จัดการโดยไม่จำเป็นต้องเห็นแก่หน้าใคร ก็จะเป็นคุณกับประเทศ ก็ฝากเรื่องนี้ไว้