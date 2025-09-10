“ภูมิธรรม” สะเทือนใจเห็น “ทักษิณ” ในชุดนักโทษ ยกเป็นวีรบุรุษประชาธิปไตย

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณี นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ถูกจำคุกในเรือนจำคลองเปรม ว่าหลัง จากนี้จะมีกรอบเวลาให้เข้าเยี่ยมได้ มีการพูดคุยกันหรือไม่ว่าใครจะเข้าไปเยี่ยมบ้าง ว่า ยังไม่ได้มีการพูดคุยกัน แต่ความรู้สึกส่วนตัว ตนต้องไปเยี่ยมนายทักษิณแน่นอน เพราะตนไม่ได้รู้สึกว่าท่านได้ทำอะไรผิดมาตั้งแต่ต้นทาง ตลอดจนถึงปัจจุบัน ถูกกระทำโดยอำนาจการจัดการ ในการเข้าสู่การเป็นรัฐบาลนอกระบบ เพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างที่ตั้งขึ้นมา รอวันพิสูจน์
นายภูมิธรรม กล่าวด้วยว่า ในสายตา ของตน นายทักษิณ เป็นนักสู้คนหนึ่ง และเมื่อวานเห็นภาพนายทักษิณ สวมชุดคอกลมสีฟ้า และดูเหมือนจะกล้อนผมด้วยก็สะเทือนใจ ตนคิดว่าท่านพิสูจน์ให้เห็นว่า ถ้าจะหนีไปเลยก็ไปได้ เพราะอยู่นอกประเทศอยู่แล้ว และอยู่เมืองนอกก็ไม่ได้ลำบาก ซึ่งการที่ตัดสินใจกลับมา ถือว่าเป็นคนที่รับผิดชอบต่อตัวท่านเอง และประชาชนที่เคารพนับถือท่าน ในสายตาตน นายทักษิณ เป็นวีรบุรุษประชาธิปไตยคนหนึ่ง
เมื่อถามว่า เรื่องนายทักษิณ
จะกระทบกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่ เพราะการที่นายทักษิณยอมรับโทษนั้นอาจจะมีทั้งกระแสเห็นใจและตีกลับหรือชื่นชมว่าได้ทำตามกระบวนการยุติธรรม นายภูมิธรรม กล่าวว่า เรื่องนั้นเป็นความรู้สึกต่างๆ ของผู้คน จะรู้สึกอย่างไรก็เป็นไปตามความรู้สึกของคนเหล่านั้น แต่ตนเชื่อว่าคนที่เห็นใจและเข้าใจมีเยอะอยู่ และเรื่องพรรคเพื่อไทยไม่ต้องกังวล เราก็จะอยู่ และจะพัฒนาไปโดยรักษาฐานเสียงของเราที่ยังนิยมชมชื่น และจะทำอย่างรับผิดชอบต่อไป อันนี้ถือเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำ และไม่ต้องกังวลใจว่าจะมีงูเห่า หรือมีงูเห่าไหลไป ตนคิดว่า เส้นทางทางการเมืองทุกคนเป็นคนเลือกและตัดสินใจได้ ถ้าหากในจุดหนึ่งเขาจะตัดสินใจ เขาก็รับผิดชอบชีวิตเขาเอง ของพวกเราใครที่ยังอยู่ เราก็สู้กันและทำให้พรรคกลับมาเป็นที่นิยมเหมือนเดิมให้มากยิ่งขึ้น