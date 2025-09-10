ศาลสหรัฐฯ สั่งคุ้มครองชั่วคราว ระงับคำสั่ง "ทรัมป์" ปลดกรรมการเฟด

บีบีซี รายงานว่า นางเจีย คอบบ์ ศาลรัฐบาลกลางของสหรัฐฯ มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ระงับคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ กรณีสั่งปลด น.ส.ลิซา คุก กรรมการบริหารของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) หนึ่งในกรรมการที่รับผิดชอบเรื่องการกำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ
ศาลระบุว่า เป็นเพียงคำสั่งชั่วคราว ยังไม่ได้ชี้ขาดในเนื้อหาของคดีอาญา ตามข้อกล่าวหาของรัฐบาลทรัมป์ว่า น.ส.คุก ทำผิดฐานฉ้อโกงกู้เงินซื้อบ้านก่อนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเฟด ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญในการที่นายทรัมป์ สั่งปลดเธอในเดือนสิงหาคม แต่เฟดยืนยันมาตลอดว่า เธอยังคงมีตำแหน่งเป็นกรรมการเฟด ตามกฎหมาย
นักวิเคราะห์มองว่าเรื่องนี้ส่งผลเสียต่อรัฐบาลทรัมป์ ในการใช้อำนาจแทรกแซงการทำงานขององค์กรอิสระ เช่น เฟด และมองว่า ในที่สุดคดีนี้อาจจะต้องไปจบลงในศาลฎีกา เนื่องจากการให้เฟดบริหารนโยบายอัตราดอกเบี้ยอย่างอิสระ ปราศจากการแทรกแซงของนักการเมืองเป็นเรื่องที่สำคัญ
คำสั่งของศาลในครั้งนี้ มีขึ้นก่อนที่เฟดจะประชุมในสัปดาห์หน้า (16-17 ก.ย.) หลายฝ่ายคาดว่าเฟดจะประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกนับแต่เดือนกันยายน 2567