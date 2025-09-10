xs
หุ้นไทยปิดภาคเช้า +1.60 จุด มูลค่าซื้อขาย 23,284.67 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายภาคเช้า ดัชนีหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้น 1.60 จุด หรือ +0.13% ที่ระดับ 1,277.68 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 23,284.67 ล้านบาท