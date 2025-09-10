"ประเสริฐ"ยันเพื่อไทยกำลังใจยังดี เตรียมปรับกลยุทธ์พร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรีไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์กรณีที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้รับโทษจำคุก จะส่งผลกระทบอะไรกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่ ว่า ในการประชุมพรรควานนี้ (9 ก.ย.) สมาชิกพรรคเพื่อไทยทุกคนยังกำลังใจดีและเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่มีท้อถอยและยังเดินหน้าทำงานให้กับประชาชนและพร้อมที่จะขับเคลื่อนประเทศต่อไป
ส่วนเสถียรภาพภายในพรรคเพื่อไทยขณะนี้ไม่มีปัญหาอะไร สมาชิกยังมีความห่วงใยพรรคและเดินหน้าทำกิจกรรมของพรรคให้เป็นไปตามนโยบาย เพื่อเตรียมเข้าสู่โหมดการเลือกตั้ง ส่วนจะต้องปรับเปลี่ยนนโยบายอะไรหรือไม่ เป็นเรื่องของคณะกรรมการบริหารพรรค ที่จะหารือกับ หัวหน้าพรรค ที่จะดำเนินการในเรื่องต่างๆ
เมื่อถามย้ำว่า สส. ในพรรคตอนนี้ยังจับมือกันแน่นอยู่ใช่หรือไม่ นายประเสริฐ กล่าวว่า ยังมั่นคงอยู่ พร้อมย้ำว่า สส. หลายคน เข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและยังมีกำลังใจดี
เมื่อถามว่าการยอมรับในกระบวนการยุติธรรมของนายทักษิณ ครั้งนี้ จะทำให้คะแนนเสียงของพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้าดีขึ้นหรือไม่ นายประเสริฐ กล่าวว่า เชื่อว่าพรรคเพื่อไทยมีกลยุทธ์หลายอย่างในการขับเคลื่อนงาน ในฐานะที่เคยเป็นพรรคที่ใหญ่อันดับหนึ่ง มีกลยุทธ์ต่างๆ ที่ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา โดยสิ่งเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายปัจจัย ขอให้รอดูว่าเวลาที่เหลืออยู่คงจะมีการเปลี่ยนอะไรหลายอย่าง และ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ก็จะยังนำพรรคเพื่อไทยอยู่ต่อไป
ส่วนหน้าตาของรัฐบาลที่ออกมาขณะนี้ นายประเสริฐ กล่าวว่า ขอไม่วิจารณ์ เพราะเมื่อเราออกมาแล้ว ต้องให้รัฐบาลใหม่มีโอกาสได้แสดงฝีมือ ในส่วนของกระทรวงดีอี ต้องบอกว่างานที่ทำอยู่มีความสำคัญ เรื่องการปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ การออกกฎหมายลำดับรองที่ต่อเนื่องจากพระราชกำหนด 2 ฉบับ ในเรื่องการคืนเงินให้กับประชาชน และการส่งเสริมระบบการใช้ E-office ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จะปรับเปลี่ยนเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัลในอนาคต และยังมีอีกหลายเรื่อง เรายังมีฝ่ายข้าราชการประจำที่เข้มแข็ง ทำงานร่วมกับฝ่ายการเมือง คิดว่าเขาน่าจะทำให้เป็นประโยชน์ได้