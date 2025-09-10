"สุริยะ-มนพร" อำลา ขรก.คมนาคม ฝาก รมต.ใหม่ผลักดัน ถ.พระราม 2 ให้แล้วเสร็จในปีนี้

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม อำลาตำแหน่งการปฏิบัติหน้าที่กับข้าราชการกระทรวงคมนาคม โดยมีข้าราชการมอบดอกกุหลาบให้กำลังใจ
นายสุริยะ กล่าวว่า ตนเองได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 ตลอดกว่าสองปีที่ผ่านมา มีความประทับใจ ซาบซึ้งใจ และความภาคภูมิใจต่อการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพราะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการร่วมกันพัฒนาระบบการขนส่ง ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางราง และทางอากาศ
ขอให้ข้าราชการทุกคนทำงานร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมคนใหม่ เพื่อเดินหน้าโครงการสำคัญให้แล้วเสร็จ โดยเฉพาะถนนพระราม 2 อยากฝากให้รัฐมนตรีคนใหม่ผลักดันโครงการนี้ให้แล้วเสร็จตามกำหนดภายในสิ้นปีนี้ ส่วนโครงการรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ซึ่งล่าสุดทางสมาชิกวุฒิสภาได้มีมติเอกฉันท์รับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.ตั๋วร่วมฯ สนับสนุนเดินหน้ารถไฟฟ้า 20 บาทฯ แล้ว หลังจากนั้นจะเข้าการพิจารณาวาระ 2 และวาระ 3 ทั้งนี้ ตนเองเคารพการตัดสินของรัฐมนตรีใหม่ ว่าจะผลักดันต่อหรือไม่ ก็เป็นเรื่องของรัฐมนตรีใหม่ ตนเองไม่อยากก้าวล่วง
ขณะที่นางมนพร กล่าวว่า ตลอดสองปีที่ผ่านมา ได้ผลักดัน พ.ร.บ.การท่าเรือแห่งประเทศไทย จนขณะนี้อยู่ในขั้นการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภาในวาระ 2 และวาระ 3 แล้ว ใครจะเป็นรัฐบาลใหม่ สามารถนำไปใช้ได้เลย เพราะถ้ากฎหมายผ่านจะทำให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยทำงานได้ง่ายขึ้น ส่วนโครงการแลนบริดจ์ ก็อยากให้ดำเนินการต่อ แต่รัฐบาลรับปากว่าจะอยู่แค่ 4 เดือน จึงยังไม่ทราบว่าจะดำเนินโครงการนี้ต่อหรือไม่