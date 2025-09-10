เด็กไทยเจ๋ง! คว้า 11 รางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มอบโอวาทให้กับคณะเยาวชนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
สำหรับเยาวชนระดับโลก REGENERON ISEF 2024 จำนวน 11 รางวัล แบ่งเป็นรางวัล Grand Award จำนวน 8 รางวัล และ Special Award จำนวน 3 รางวัล ในหลายสาขา เช่น สาขาสัตวศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ปริวรรต สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ สาขาเคมี สาขาชีวเคมี และสาขาเทคโนโลยีส่งเสริมศิลปะ
นายประเสริฐ กล่าวว่า ต้องให้กำลังใจเด็กที่ได้ทำโครงงานจนได้รับรางวัล ซึ่งปีนี้ได้ทั้งหมด 11 รางวัล ที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับรางวัลทุกปีจึงต้องให้กำลังใจกับนักเรียนนักศึกษา ที่ทำผลงานวิจัยออกมาได้น่าสนใจ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) จ.ขอนแก่น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม จำนวน 2 ทีม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ จำนวน 2 ทีม โรงเรียนกำนิดวิทย์ จ.ระยอง จำนวน 2 ทีม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ จำนวน 2 ทีม และโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย จำนวน 2 ทีม
ความสำเร็จนี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของระบบการศึกษาไทย และความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างภาครัฐ สถานศึกษา และองค์กรด้านวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ที่ร่วมกันผลักดันให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสแสดงความสามารถบนเวทีโลก จึงขอให้เยาวชนนำความสำเร็จครั้งนี้ไว้เป็นแรงผลักดันเพื่อต่อยอดในการพัฒนาและสร้างประโยชน์ในวงกว้างให้กับประเทศไทยต่อไปในอนาคต