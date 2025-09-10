"ทิพานัน-อัศวิน-รุ่งเรือง"รายงานตัวเป็น สส.ใหม่ต่อสภาฯ

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ สส.พรรครวมไทยสร้างชาติ เข้ารายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตามประกาศสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากนายสุชาติ ชมกลิ่น ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็น สส.บัญชีรายชื่อ ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2568 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของนายสุชาติ สิ้นสุดลง จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรครวมไทยสร้างชาติ เลื่อนขึ้นมาเป็น สส. แทน
น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า การเป็น สส. คือผู้แทนของประชาชนวันนี้เป็นอีกก้าวหนึ่งที่ได้เป็นตัวแทนในการทำงานฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งการมีกฎหมายที่ถูกต้องชัดเจนเป็นเรื่องที่ดีและจะทำหน้าที่นี้อย่างดีที่สุด ทั้งนี้ มีกฎหมายที่ต้องการขับเคลื่อน โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน รวมถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม เช่น เรื่องอากาศที่มีผลกระทบกับคนไทย
ขณะเดียวกัน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง สส.พรรครวมไทยสร้างชาติ เข้ารายงานตัวต่อสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากนายธนกร วังบุญคงชนะ ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็น สส.บัญชีรายชื่อ ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2568 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของนายธนกร สิ้นสุดลง จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรครวมไทยสร้างชาติเลื่อนขึ้นมาเป็น สส.แทน
พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า ดีใจ ยืนยันว่าจะช่วยสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมือง ส่วนกฎหมายที่ตนอยากผลักดันก็จะดูว่าสิ่งใดที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติ
ส่วนการที่รัฐบาลชุดนี้มีเวลาทำงาน 4 เดือน และต้องยุบสภาจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานหรือไม่ พล.ต.อ.อัศวิน มองว่าไม่น่าจะมีปัญหา โดยรัฐบาลใหม่ที่นำโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล จะดำเนินการให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข ประเทศชาติบ้านเมืองมีความเรียบร้อย และตนก็เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลก็มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเดียวกัน คือความเจริญรุ่งเรืองความอยู่ดีมีสุขของประชาชนคนไทย
นอกจากนี้ นายรุ่งเรือง พิทยศิริ สส.พรรคเพื่อไทย ได้เข้ารายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตามประกาศสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากนายนพดล ปัทมะ ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็น สส. ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2568 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของนานพดล สิ้นสุดลง จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรครวมไทยสร้างชาติเลื่อนขึ้นมาเป็น สส.แทน
นายรุ่งเรือง กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้กลับมาอีกวันนี้ ตนเคยเป็น สส. ตั้งแต่ปี 2544 ผ่านมา 20 ปีแล้ว ซึ่งตนเคยถูกศาลสั่งห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมือง 10 ปี มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย ที่ผ่านมาตนก็ทำงานการเมืองด้านวิชาการมาโดยตลอด
ส่วนเรื่องเร่งด่วนที่อยากให้มีการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนนั้น นายรุ่งเรือง กล่าวว่า ในฐานะ สส.ฝ่ายค้าน จะติดตามดูนโยบายที่รัฐบาลใหม่จะแถลงต่อสภา โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจและกฎหมายต่างๆ
เมื่อถามว่าการที่นายกรัฐมนตรีประกาศจะยุบสภาภายใน 4 เดือน จะเป็นอุปสรรคกับการทำงานหรือไม่ นายรุ่งเรือง กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับฝ่ายบริหาร ตนก็จะทำงานเท่าที่โอกาสเอื้ออำนวย และจะตั้งใจทำงานให้คุ้มกับภาษีของประชาชน โดยเฉพาะการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล รวมถึงต้องขึ้นอยู่กับสภาว่าจะมอบหมายให้ตนทำงานในคณะกรรมาธิการใด ที่ผ่านมาตนเคยทำงานเป็นตัวหลักในคณะกรรมาธิการการเงินการคลัง โดยได้ทำรายงานประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจทุกไตรมาส