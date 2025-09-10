BEM มั่นใจชะลอรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ไม่มีผลกระทบ

ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM กล่าวว่า ตามที่มีข่าวการดำเนินนโยบาย 20 บาท อาจจะได้รับผลกระทบหลังการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล อย่างไรก็ตาม ไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท เนื่องจากปัจจุบันรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินมีผู้โดยสารเฉลี่ยในวันทำงานมากกว่า 5 แสนเที่ยวต่อวัน (ข้อมูลเดือนสิงหาคมพบว่ามีจำนวนเฉลี่ย 5.2 แสนเที่ยวต่อวัน สูงขึ้นถึง 7% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา) และจะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ ๆ รายรอบเส้นทาง รวมถึงโครงข่ายรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ที่จะทยอยเปิดให้บริการเพิ่มขึ้นในอนาคต อาทิ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มส่วนตะวันออกที่งานโยธาเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมเปิดให้บริการในอีก 2 ปีข้างหน้า และส่วนตะวันตกที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง ก็จะส่งผลให้ประชาชนเดินทางเข้าเมืองได้สะดวกมากขึ้น โดยจะเข้ามาเชื่อมต่อที่สายสีน้ำเงิน อย่างไรก็ตาม BEM พร้อมตอบรับภาครัฐทันทีหากนโยบาย 20 บาทจะเดินหน้าต่อ
ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา BEM ได้สร้างการรับรู้และกระตุ้นให้ผู้โดยสารใช้บัตร EMV ในการชำระค่าโดยสาร เพื่อให้เหมาะกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวก รวดเร็วในการชำระค่าบริการ ตลอดจนการเพิ่มช่องทางพิเศษ Fast Track สำหรับบัตร EMV โดยเฉพาะ ในสถานีที่มีผู้โดยสารใช้บริการเป็นจำนวนมาก อาทิ สถานีสุขุมวิท สถานีลุมพินี เป็นต้น
จากแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องของผู้โดยสารเช่นนี้ ทำให้ BEM มั่นใจว่าไม่ว่านโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายจะเกิดหรือไม่นั้น ไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทในระยะยาว และเมื่อพิจารณาภาพรวมการเติบโตของผลประกอบการกลุ่มธุรกิจทางพิเศษ และธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์แล้ว บริษัทจะยังคงเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน