ไทยพร้อมเป็นศูนย์กลาง LNG ในภูมิภาคอาเซียน

นายเสมอใจ สุขสุเมฆ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวสุนทรพจน์ในงาน Gastech 2025 ณ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยได้เน้นย้ำถึงบทบาทของประเทศไทยในฐานะผู้เล่นสำคัญในตลาดก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ของเอเชีย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ไทยมีศักยภาพในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม ที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์ และความพร้อมด้านบุคลากร ซึ่งในอนาคตโลกของพลังงานจะถูกกำหนดโดยภูมิภาคเอเชีย เนื่องจากเป็นตลาด LNG ที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน โดยความต้องการพลังงานในภูมิภาคยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและอุตสาหกรรมที่ขยายตัว ซึ่งนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่แข็งแกร่งของไทยแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงทางด้านพลังงานที่กระทรวงพลังงานได้วางแผนไว้
สำหรับหลายประเทศในเอเชีย ก๊าซธรรมชาติ หรือ LNG ถือเป็นแหล่งพลังงานที่เชื่อถือได้และมีความยืดหยุ่น ซึ่งประเทศไทยเป็นผู้นำเข้า LNG รายใหญ่ที่สุดในอาเซียน และอยู่ในอันดับที่ 6 ของเอเชียแปซิฟิก และกำลังขยายสถานีนำเข้า LNG เพื่อเพิ่มขีดความสามารถเป็น 19 ล้านตันต่อปี ซึ่งจะสามารถรองรับความต้องการของประเทศและสนับสนุนภูมิภาคในวงกว้างได้
ส่วนการที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน Gastech 2026 ที่กรุงเทพฯ ถือเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของเอเชียในอุตสาหกรรมพลังงานโลก เนื่องจากประเทศไทยมีทำเลที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงเส้นทางการค้าโลกกว่า 70% เชื่อว่างาน Gastech จะเป็นการจัดงานที่นานาประเทศจะสามารถร่วมมือกันเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่สำคัญ ทั้งต่ออุตสาหกรรมพลังงานและผู้บริโภคทั่วโลก และงานที่จะจัดขึ้นที่ไทย ในปีหน้า จะเป็นที่น่าจดจำและเป็นหมุดหมายสำคัญสำหรับนวัตกรรม ความร่วมมือ ความก้าวหน้า รวมทั้งแสดงให้เห็นความมุ่งมั่นของไทยที่จะพัฒนาพลังงานสะอาดและส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย