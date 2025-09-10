สถานทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ปิดชั่วคราว เตือนคนไทยในเนปาลเลี่ยงออกนอกเคหสถาน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ประกาศเตือนคนไทยในเนปาล ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกเคหสถาน จากเหตุการณ์การชุมนุมประท้วง ประกาศเคอร์ฟิวในหลายพื้นที่ โดยระบุว่า
ตามที่วานนี้ (9 ก.ย.68) ทางการเนปาลได้ประกาศเคอร์ฟิวในหลายพื้นที่ของ Kathmandu, Lalitpur และ Bhaktapur สืบเนื่องจากเหตุการณ์การชุมนุมประท้วงเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้
Kathmandu: ประกาศเคอร์ฟิวตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ครอบคลุมพื้นที่ภายในถนนวงแหวน (Ring Road) รวมถึงบริเวณสะพาน Balkumari, Koteshwar, Sinamangal, Gaushala, Chabahil, Narayan Gopal Chowk, Gongabu, Balaju, Swayambhu, Kalanki, Balkhu และสะพาน Bagmati
Lalitpur: ประกาศเคอร์ฟิวตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 24.00 น. ครอบคลุมบางส่วนของเขต 2, 4, 9, 18 และ 25 รวมถึงพื้นที่ Bhaisepati, Sanepa และ Chyasal
Bhaktapur: ประกาศเคอร์ฟิวตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาล Madhyapur Thimi, Suryabinayak, Changunarayan และ Bhaktapur
ภายใต้คำสั่งเคอร์ฟิว ห้ามมิให้มีการเคลื่อนไหว การชุมนุม การเดินขบวน หรือกิจกรรมใด ๆ ในพื้นที่ที่กำหนด
ขอให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านหลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกเคหสถานในช่วงเวลาดังกล่าว ติดตามข่าวสารจากทางการเนปาลและสถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างใกล้ชิด และเพิ่มความระมัดระวังด้านความปลอดภัย
ต่อมา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ โพสต์แจ้งเพิ่มเติมว่า ตามที่ได้มีการประกาศใช้เคอร์ฟิวในพื้นที่ถนนวงแหวนกรุงกาฐมาณฑุ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2568 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ จึงขอปิดทำการชั่วคราว โดยหยุดให้บริการกงสุลทุกประเภท รวมทั้งการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง