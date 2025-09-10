'Xtreme Savings' กลับมาแล้ว! โปรตั๋วรายเดือน BTS เริ่ม 11 ก.ย.นี้

เพจเฟซบุ๊กรถไฟฟ้าบีทีเอส แจ้งว่า วันที่ 11 กันยายนนี้ แพ็กเกจเที่ยวเดินทางบีทีเอส Xtreme Savings พร้อมให้จำหน่ายบนแอปแรบบิท รีวอร์ดส และห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารทุกสถานี
ทั้งนี้ หลังจากเติมเที่ยวเดินทางเข้าบัตรแรบบิท ผู้โดยสารจะต้องเดินทางเที่ยวแรกภายใน 7 วัน และใช้เที่ยวเดินทางที่เหลือได้ตามอายุแพ็กเกจ
สำหรับเที่ยวเดินทางขึ้น 'รถไฟฟ้าบีทีเอส' ราคาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2568 - 31 มีนาคม 2569
- บุคคลทั่วไปเริ่ม 34 บาทต่อเที่ยว
- นักเรียน/นักศึกษา เริ่ม 27 บาทต่อเที่ยว
ส่วนเงื่อนไขแพ็กเกจเที่ยวเดินทางบีทีเอส Xtreme Savings ดังนี้
1. ใช้คูปองบนแอป Rabbit Reward ได้ตามอายุแพ็กเกจ กรณีซื้อแพ็กเกจที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารเที่ยวจะเติมเข้าทันที
2. ใช้เที่ยวแรกภายใน 7 วัน
3. ใช้เที่ยวเดินทางที่เหลือตามได้ตามอายุแพ็กเกจ 30 หรือ 60 วัน
นอกจากนี้ ในเส้นทาง หมอชิต-อ่อนนุช และเส้นทางสนามกีฬาแห่งชาติ-วงเวียนใหญ่ จะใช้แพ็กเกจเที่ยวเดินทางราคา 34 บาทต่อเที่ยว
อย่างไรก็ตาม คำนวณจากแพ็กเกจบุคคลทั่วไป 35 เที่ยว ราคา 1,190 บาท ราคาต่อเที่ยว 27 บาท คำนวณจากแพ็กเกจนักเรียน/นักศึกษา 35 เที่ยว ราคา 945 บาท