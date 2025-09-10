"พินทองทา" ยก "ทักษิณ" เป็นวีรบุรุษ ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้ครอบครัว

น.ส.พินทองทา (ชินวัตร) คุณากรวงศ์ บุตรสาวของนายทักษิณ โพสต์รูปขณะหอมแก้มนายทักษิณ ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว "@aimpintongta" ระบุข้อความว่า
ไม่ว่าใครจะเรียกท่านว่าอะไร (มียศหรือไม่มี หรือชื่อร้ายกาจแค่ไหน) คุณพ่อก็เป็นวีรบุรุษที่สุดยอดในใจพวกเรา
ทุกเรื่องราวใดๆ ในโลกนี้ ที่หลายๆ คนมักมั่นใจว่าตัวรู้ทุกเรื่องทุกมุมละเอียด…อยากบอกว่ามันไม่มีทางครบ ทุกเรื่อง ทุกมุม อย่างที่เราเชื่อหรอกค่ะ …
คนบางคนก็มักจะตัดสินคนอื่นๆ และคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมอ (ตัดสินออกมาเสียงดังๆด้วย) ในแบบของตัวเอง แต่สำหรับตัวเราและครอบครัวนั้นเชื่อว่า เราอยู่เคียงข้างกันมาทุกจังหวะของชีวิตทุกเรื่องราว คลื่นทุกลูก คนเคยรักกันที่หักหลังรวดเร็ว แต่ก็ยังมีกลุ่มคนมากมายที่ทุ่มเทใจให้เรา รักและอยู่เคียงข้างกันมาเสมออีกมากมาย … (ขอกราบใจค่ะ)
เราเองย่อมเข้าใจที่มาที่ไปของเรื่องราวทั้งหมดของเราครอบครัวเราและนั่นคือสิ่งที่ทำให้
ลูกสาวคนนี้ประทับใจ ภาคภูมิใจ ในความกล้าหาญ ความมุ่งมั่นและความเสียสละของผู้นำท่านนี้… "คุณพ่อ"
ผู้นำที่เข้มแข็งและมีความหวัง คอยมอบพลังบวกให้พวกเราเสมอ ทำให้พวกเราเข้มแข็งและมีความหวังและพร้อมผ่านเรื่องราว เหล่านี้ "ด้วยกัน" แน่นอน… เราร้องไห้ด้วยกัน…หัวเราะด้วยกัน…และฮึดสู้ด้วยกัน …"เดี๋ยวมันก็ผ่านไป" (ด้วยกัน)
ท้ายที่สุดเอมและครอบครัว อยากขอขอบพระคุณจากใจ สำหรับทุกๆ กำลังใจที่ส่งมาให้คุณพ่อและครอบครัวเราอย่างท่วมท้น พวกเราซาบซึ้งถึงพลังงานดีดีเหล่านี้ และมันเป็นกำลังใจให้พวกเราอย่างมากมายจริงๆ ค่ะ #ลูกจะเข้มแข็งให้ได้ทุกวันค่ะ"