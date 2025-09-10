สภาฯ เดินหน้าพิจารณาร่าง พ.ร.บ.-เรื่องค้างการพิจารณา

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันนี้ (10 ก.ย.68) เริ่มเวลา 09.00 น. หลังการปรึกษาหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละพื้นที่แล้ว มีวาระพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 5 เรื่อง ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ...) พ.ศ. … ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. … ร่างพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ลำไย พ.ศ. … ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 พ.ศ. … และร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. …
นอกจากนี้ ยังมีวาระพิจารณาเรื่องด่วนรวม 16 เรื่อง เช่น ร่างพระราชบัญญัติศูนย์กลางการประกอบธุรกิจทางการเงิน พ.ศ. … ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. . และร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. … รวมถึงวาระเรื่องที่ค้างพิจารณา 47 เรื่อง เช่น ร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. … และร่างพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ...) พ.ศ. …