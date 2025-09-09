"พิพัฒน์"อู้ฟู่! พ้นเก้าอี้ รมว.แรงงาน ทรัพย์สิน-หนี้สินลดลงแต่ยังมีกว่าพันล้าน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ กรณีพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในรัฐบาล "แพทองธาร" เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568
โดยยนายพิพัฒน์ และคู่สมรส มีทรัพย์สินรวม 1,475,132,390.47 บาท และหนี้สิน 742,996.16 บาท แบ่งเป็น
เงินสด
- นายพิพัฒน์ 1,000,000 บาท
- คู่สมรส 500,000 บาท
เงินฝาก รวม 17 บัญชี
- นายพิฒน์ 18,313,464.32 บาท
- คู่สมรส 1,533,534.79 บาท
เงินลงทุน
- นายพิฒน์ 822,996,722.72 บาท
- คู่สมรส 968,008.39 บาท
อาทิ บมจ. พพีทีจี เอ็นเนอยี (PTG), บมจ. อาม่ามารีน (AMA), กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อิควิตี้ โกรท, บจ. พี แอนด์ ซี ปิโตรเลียม, บจ.เคทีพี ปิโตรเลียม,บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด เป็นต้น รวม 822,996,722.72 บาท
เงินให้กู้ยืม
- นายพิพัฒน์ 424,176,600.00 บาท
- คู่สมรส 15,000,000.00 บาท
ที่ดิน
- นายพิพัฒน์ 32,777,100.00 (43 แปลง)
- คู่สมรส 13,182,300.00 (17 แปลง)
มีทั้งใน กทม. และต่างจังหวัด อาทิ น.ส.3 จังหวัดตาก จำนวน 3 แปลง ที่ดินใน จ.เพชรบุรี สระบุรี สงขลา พัทลุง ปทุมธานี
โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง
- นายพิพัฒน์ 16,010,000.00 (28 หลัง)
- คู่สมรส 36,469,376.00 (9 หลัง)
มีทั้งอาคารพาณิชย์, ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น, ห้องชุด, ตึกแถว, บ้านพักวิลล่า 3 หลัง
ยานพาหนะ
- นายพิพัฒน์ 15,890,000.00 (6 คัน)
- คู่สมรส 996,696.00 (2 คัน)
อาทิ รถยนต์ BMW,LEXUS, TOYOTA VELLFIRE, NISSAN, ISUZU
สิทธิและสัมปทาน
- นายพิพัฒน์ 22,369,276.25 บาท
- คู่สมรส 4,849,340.00 บาท
อาทิ สิทธิในการได้รับเงินเวนคืน และผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันชีวิตของ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต, บมจ. อาคเนย์ ประกันชีวิต, สิทธิในการได้รับเงินปันผลประจำปีตามกรมธรรม์ประกันชีวิตของ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต, สิทธิการได้รับค่าสินไหมทดแทนจากรมธรรม์การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลของ บมจ. ทิพยประกันภัย, สิทธิการได้รับค่าสินไหมทดแทน จากกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพของ บริษัท เอไอเอ จำกัด, สิทธิการรับโอนทรัพย์มรดก เป็นที่ดินในจ.พัทลุง, สิทธิในการให้เช่า อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น ในจ.ปทุมธานี เป็นต้น
ทรัพย์สินอื่นๆ
- นายพิพัฒน์ 32,025,000.00 บาท
- คู่สมรส 16,074,972.00 บาท
อาทิ พระสมเด็จบางขุนหรพม, พระนางพญา, พระซุ้มกอ, พระรอด, พระผงสุพรรณ, หลวงปู่ทวด, พระกริ่ง, จตุคามราม เทพ, สมเด็จวัดระฆัง, แหวนเพชร, ปืนพก, นาฬิกา ยี่ห้อ ROLEX PATEK NAUTISCHE INSTRUMENTE MUHLE GLASHUTTE/SA, กระเป๋าสตางค์, กระเป๋าสะพาย Louis Vuitton/Gucci/Chloe/Givenchy/Salvatore Ferragamo/Christian Dior/Prada เป็นต้น/ชุดเครื่องประดับ แหวน กำไลข้อมูล ต่างหู เข็มกลัด เป็นต้น
ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบทรัพย์สินและหนี้สินที่ได้ยื่นไว้ตอนเข้ารับตำแหน่ง มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 1,572,623,591 บาท เป็นทรัพย์สินของนายพิพัฒน์ 1,470,571,529 บาท เป็นทรัพย์สินของนางนาที 102,052,062 บาท มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 2,484,915 บาท